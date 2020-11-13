В Выборгском замке появится музей подводной археологии

На территории Выборгского замка будет открыт музей подводной археологии, который расположится в здании цейхгауза, оповестил заместитель председателя правительства Ленобласти Владимир Цой, послание от которого приводит пресс-служба региональной администрации.

"Реставрация в Выборгском замке увеличит выставочное пространство музея. Так, в здании цейхгауза в следующем году откроется музей подводной археологии", - известил чиновник.

Добавим также, ранее власти Ленобласти выделили почти 143 млн рублей на реставрационные работы по восстановлению выборгской башни Олафа. Вплоть до 25 ноября 2022 года подрядчик обязан восстановить кирпичную кладку, гранитные плиты и металлические детали на объекте, а также уложить фундамент под лифт и устроить каркас лифтовой шахты - в центральной башне в дальнейшем появится панорамный лифт.