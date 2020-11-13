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12:58

Глава Карелии ввёл новые "антивирусные" правила, запретив пассажирам ездить стоя в транспорте

фото ЗакС политика Глава Карелии ввёл новые "антивирусные" правила, запретив пассажирам ездить стоя в транспорте

Руководитель Карелии Артур Парфёнчиков установил новые "антиковидные" правила в республике, информирует FlashNord.

Отныне количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать половины сидячих мест. Одновременно с этим граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию. Однако главное нововведение - запрет ездить стоя.

Кроме того, школьники должны быть переведены на обучение по индивидуальным планам - если такой опцией располагает образовательное учреждение. Для этого родителям следует превентивно написать заявление о переводе их ребёнка на дистанционку.

Также региональному Минздраву дано поручение организовать работу медучреждений с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и перераспределить медперсонал.

Обозначенные меры, уточнил Парфёнчиков, приняты из-за роста заболевших COVID-19 карельчан. Только за последние сутки в республике выявлено 328 новых случаев.

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