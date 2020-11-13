"Чувствую себя шоколадно": Дацика выпустили из колонии по УДО

Радикальный националист и некогда боец смешанного стиля Вячеслав Дацик покинул стены исправительной колонии №3, где отбывал наказание за незаконное пересечение границы, уведомила 78.ru его адвокат Наталья Крамарец.

Ещё 2 октября Дацику одобрили условно-досрочное освобождение, однако ввиду того, что это решение опротестовала прокуратура, процесс несколько затянулся.

"Для УДО суд исследовал полностью его поведение за всё время нахождения в колонии. Судя по его поведению, суд не выявил ни одного нарушения за все время отбывания наказания, наоборот, он получил два поощрения. В колонии были проведены спортивные соревнования, где он занял два первых места на состязаниях с гирями. Поэтому характеристика и со следственного изолятора, и из колонии была дана положительная", - отчиталась о произошедшем Крамарец.

Сам Дацик был лаконичен, характеризуя своё освобождение.

"Меня украли инопланетяне на ПМЖ. Чувствую себя шоколадно", - сообщил боец.

В декабре прошлого года Дацик с приятелем был пойман пограничниками на реке Нарве, разделяющей Эстонию и Россию. Минувшим летом его осудили на один год колонии за незаконное пересечение границы. Представители фигуранта объясняли, что сам националист не собирался в Эстонию, а помогал другу и лишь показывал ему местность, но не собирался преступать закон.

Ранее Дацика уже судили за серию разбоев. В его биографии имеет место также период пребывания в психиатрическом стационаре. Жена Дацика Виктория в 2019 году безуспешно пыталась баллотироваться в петербургские муниципальные депутаты.