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13:50

Макаров возглавил рейтинг упоминаемости глав заксобраний в СМИ за октябрь

фото ЗакС политика Макаров возглавил рейтинг упоминаемости глав заксобраний в СМИ за октябрь

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров занял первую строчку медиарейтинга глав законодательных органов субъектов России за октябрь, сообщает "Медиалогия". Лидерство в этом рейтинге он удерживает второй месяц.

Чаще всего СМИ упоминали Макарова, сообщая о работе над поправками к законопроекту о "наливайках". Напомним, согласно поправкам, минимальная площадь баров должна составить 50 кв. м.  Также имя Макарова появлялось в новостях о внесении в ЗакС проекта бюджета Петербурга на 2021 год и награждении школьника Семена Уварова, который спас тонущих собаку и девочку зимой.

На второй строчке рейтинга оказался председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. СМИ писали о его встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, переносе заседаний из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, а также о проверках соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности на станции Реутово.

На третьем месте оказался спикер парламента Башкирии Константин Толмачев. Его СМИ упоминали, сообщая о введении в Башкирии Дня ветерана труда и о планах запретить продажу энергетиков детям в регионе.

Четвертое место занял Юрий Бурлачко (Краснодарский край), пятерку замкнул Владимир Мякуш (Челябинская область). В топ-10 рейтинга также вошли Александр Ведерников (Иркутская область), Фарид Мухаметшин (Татарстан), Владимир Константинов (Крым), Алексей Шапошников (Москва) и Владимир Нетесов (Воронежская область).


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


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