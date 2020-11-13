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14:59

В Хабаровске после суда задержаны журналисты и участники протестов в поддержку Фургала

фото ЗакС политика В Хабаровске после суда задержаны журналисты и участники протестов в поддержку Фургала

Хабаровские правоохранители сразу после суда задержали корреспондента издания Activatica Екатерину Бияк и журналиста "Арсеньевских новостей" Бориса Жирнова, уведомляет "ОВД-Инфо". В ходе заседания их оштрафовали на 10 тысяч рублей каждого по "протестной" статье 20.2 КоАП и, вероятнее всего, вновь отправляют в спецприёмник на сутки.

Также сегодня в руки к полицейским попали еще трое хабаровчан, принимавших участие в протестах в поддержку бывшего краевого главы Сергея Фургала. Одну из задержанных, Татьяну Овечкину, отпустили. Она сообщила, что в понедельник её ждет суд, однако денег на оплату грядущего штрафа у неё нет - на иждивении у женщины находятся трое малолетних детей.

Кроме того, пребывающий под административным арестом водитель "Фургаломобиля" Ростислав Смоленский объявил протестную голодовку: ранее мужчина пожаловался на избиение сотрудником полиции.

Жители Хабаровская начали выходить на демонстрации в поддержку Фургала сразу после его ареста, произошедшего 10 июля. Если сначала правоохранители "сторонились" протестующих, то с недавних пор всех участников акций стали преследовать и составлять протоколы, которые впоследствии оборачиваются либо штрафами, либо арестами.

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