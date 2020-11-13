На Малой Садовой разобрали "Стену памяти" погибшим от коронавируса медикам Петербурга

На Малой Садовой улице демонтировали мемориал "Стена памяти", посвященный погибшим от коронавируса медикам.

Основатели мемориала передадут висевшие на стене фотографии и таблички на хранение в Музей политической истории. Тем временем на скамейке у Первого меда на набережной Карповки появилась металлическая табличка с информацией о будущем памятнике умершим от инфекции медикам – ангеле работы скульптора Романа Шустрова.

"Стена памяти" появилась на Малой Садовой в конце апреля, когда Маслова повесила первые таблички с портретами погибших медиков напротив здания комитета по здравоохранению. С тех пор мемориал разросся, сейчас на нем более сотни табличек.

фото: Михаил Масленников