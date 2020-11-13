Цивилев объяснил, почему ему не нравится новый закон о "наливайках"

Депутат Заксобрания Петербурга от "Единой России" Алексей Цивилев признался, что недоволен смягчением требований к метражу торговых залов заведений, торгующих спиртным в жилых домах. На заседании комитета по законодательству ЗакСа 13 ноября он заявил, что, судя по изменениям, внесенным в документ, победить "наливайки" парламенту не удастся.

- Я поверил, что мы способны принять законы, которые могут убрать проблему "наливаек" в жилых домах. А сейчас после всех этих изменений и поправок мы понимаем, что мы просто обманули петербуржцев, потому что весь этот шум о том, что мы что-то закрываем и решаем проблему распития алкогольных напитков в жилых домах - это все умножается на ноль. Можно сказать поговорку: гора родила мышь, - выступил депутат.

Ему возразил лидер фракции ЛДПР Павел Иткин. Он отметил, что работа над законом стала хорошим примером того, как парламент может пойти навстречу бизнес-сообществу и учесть общие интересы. Депутат выразил уверенность, что после вступления инициативы в силу горожане перестанут страдать от "наливаек".

Следующая реплика Цивилева была обращена уже к Иткину. Единоросс пообещал "поставить" коллеге бутылку водки "Жириновский" в случае если закон о "наливайках" в новой редакции, а также инициатива об увеличении времени продажи спиртного в магазинах помогут закрыть хотя бы одну распивочную. Цивилев вскоре повысил ставку и заявил, что готов отдать Иткину не бутылку, а целый ящик водки "Жириновский".

Позже единоросс признался ЗАКС.Ру, что ему неловко перед своими избирателями, которым он летом обещал решить проблему "наливаек":

-Я в августе ходил по дворам и говорил, что мы сейчас закроем все эти безумные краны. Теперь мне стыдливо нужно будет прятать глаза и говорить, что как-то не прошло, не получилось. По факту этот закон не решает никакой вопрос о "наливайках". Понятно, что бизнесу выгодно этот закон убить и я не вижу, что он сможет в какой-то мере работать. Посыл для людей, что мы боремся с наливайками, получается, умножен на ноль.

Он подтвердил, что готов купить ящик водки депутату от ЛДПР в случае, если тот окажется прав. Однако Цивилев считает, что Иткин полон романтических чувств и потому к новому закону относится с оптимизмом.

-Павел стал депутатом в прошлом году и он действительно верит. Но когда смотришь, как работает закон, на правоприменение, что есть еще нелегальный рынок алкоголя, что и так законы не работают, а мы еще их ослабляем, соответственно, откатываемся назад. Он верит, а я уже прошел этот момент и смотрю с точки зрения практики. С точки зрения практики, я уверен, что ни одна "наливайка" не будет закрыта, к сожалению, - заявил единоросс.

Отметим, сам Иткин в ответ на предложение Цивилева заявил, что партия ЛДПР выступает за здоровый образ жизни, но признает, что нельзя заставить всех исключить потребление алкоголя и никотина.

Напомним, летом в Петербурге был принят закон, запрещающий торговать спиртным в заведениях с залами обслуживания менее 50 кв. м. Это вызвало протест предпринимательского сообщества, после чего депутаты решили подготовить еще одну инициативу. Новым документом предлагается ограничить продажу спиртного в заведениях с залами обслуживания менее 20 кв. м. Норматив в 50 кв. м сохраняется только для баров и кафе, действующих в "хрущевках" и "домах-кораблях".

Более того, по словам председателя комитета по законодательству Дениса Четырбока, ко второму чтению документа будут подготовлены поправки. В частности, для заведений в "хрущевках" и "кораблях" сделают исключение в случае, если проектом дома были изначально предусмотрены торговые залы на первом этаже. Согласно предложенной поправке, норматив зала обслуживания для таких объектов также составит 20 кв. м.

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