Смольный: Университеты Петербурга без потерь перейдут на дистанционное обучение

Петербургские вузы полностью готовы к переходу на дистанционный формат обучения, известил глава комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.

По словам чиновника, каких-либо серьёзных сложностей в процессе возникнуть не должно, так как городские университеты подготовили учебные онлайн-программы и уже накопили достаточный опыт работы на удалёнке, делится "Петербургский дневник".

Профессорский и преподавательский составы тщательно следят за тем, чтобы дистанционка никоим образом не отразилась на качестве подготовки студентов.

Например, СПбГУ лидирует по количество подготовленных образовательных материалов (146), доступных на интернет-платформах. Следом идёт Политех, разработавший свыше 80 курсов для студентов. Замыкает тройку ЛЭТИ с 13 учебными программами.

Всем иногородним студентам, добавил Максимов, также позволено учиться удалённо - более того, ни одно общежитие на карантин закрыто не будет.

Напомним, 6 ноября Смольный попросил вузы по возможности уйти на максимальную удалёнку. 11 ноября Минобрнауки выступило с аналогичным требованием.

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