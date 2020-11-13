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17:11

Мундеп МО "Смольнинское" предложил избрать его временным главой и принять его план работы

фото ЗакС политика Мундеп МО "Смольнинское" предложил избрать его временным главой и принять его план работы

Муниципальный депутат МО "Смольнинское" Борис Гудков рассказал ЗАКС.Ру, что активисты движения "Центральный район за комфортную среду обитания" предложили сделать его "кризисным главой". Предполагается, что Гудков на год возглавит муниципалитет для решения важных вопросов и урегулирования ситуации, рассказал мундеп. Он добавил, что ему эта идея показалась интересной.

- Эта идея появилась у группы "Центр". Они выступали с этим предложением, по-моему, "ВКонтакте". Было предложено, как наиболее опытного, наиболее старейшего, я действительно самый старый - мне 73 года, сделать нейтрального человека [главой], который способен оценить и положительное от "Яблока", и положительное от "Центра", и от всех остальных - это "Единая Россия", - рассказал Гудков. - Мне понравилось. А чего? Я бы взялся на год, здоровья хватит. Не потому что мне нужна карьера, мне уже карьера не нужна, а попробовать показать, что есть другие методы работы. 

Мундеп добавил, что причиной такого предложения стал постоянный конфликт между разными политическими силами в муниципалитете. Вместо принятия бюджета и решения важных вопросов депутаты занимаются "никчемными дебатами", отметил Гудков. По его мнению, это неприлично. Он же намерен стабилизировать ситуацию. Если через год ему предложат сохранить должность главы и здоровье будет позволять, то он готов остаться, заявил Гудков. Если же его работа не устроит, то он готов уйти "без содрогания", добавил мундеп. 

Он также направил в муниципалитет свое предложение по плану работы округа. Он включает в себя семь направлений: проблематика COVID-19, зимний досуг, ЖКХ, проблемные дворы, взаимодействие с бизнесом, юридическая и психологическая поддержка населения. В частности, Гудков предлагает создать волонтерские отряды для помощи социально незащищенным слоям населения во время эпидемии, организовать поддержку домовых советов и другое.

Как пояснил депутат, представленный план не его единоличная идея. По его словам, он много общается с местными жителями в силу своей профессии - работник управляющей компании. Также он взаимодействует с активистами "Центрального района за комфортную среду обитания". 

- Мы вот эти все пункты обсуждали. Это не одно мое мнение, это мнение достаточно большого количества людей, - заявил Гудков.

По его словам, все пункты реально выполнить и их реализация не потребует больших финансовых затрат. При этом, строгих подсчетов он не проводил, признался мундеп. 

Он уточнил, что его предложения совет должен рассмотреть на заседании вечером 13 ноября. При этом, сам Гудков на собрании присутствовать не намерен - остерегается заразиться коронавирусом. 

Напомним, после муниципальных выборов места в совете МО "Смольнинское" получили представители "Яблока", "Центрального района за комфортную среду обитания" и "Единой России". К консенсусу по разным вопросам стороны не могут прийти уже год: не выбран глава и не определен бюджет муниципалитета. 

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