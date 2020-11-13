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17:17

Мэрия Москвы закупает бронированный пикап Dodge за 25 млн рублей

фото ЗакС политика Мэрия Москвы закупает бронированный пикап Dodge за 25 млн рублей

Дирекция транспортных закупок правительства Москвы объявило конкурс на поставку бронированного пикапа Dodge, начальная цена контракта – чуть более 25 млн рублей, обратило внимание "МБХ медиа".

Расчет цены на американский Dodge Ram 2500 выпуска не ранее 2020 года складывается из ряда условий. Сама машина будет стоить около 10,5 млн рублей, в 14,5 млн обойдутся улучшения и устройства.

Около половины суммы улучшений – от 6,5 до 6,9 млн рублей – уйдут на бронирование автомобиля. Стекла автомобиля будут тонированными, за штатным остеклением должны находиться стеклоблоки уровней пулестойкости "Бр4" или "Бр5", которые защищают от выстрелов 7,62-мм винтовки СВД.

Примерно в 830 тысяч обойдется силовое укрепление бамперов под лебедку. На пикап установят проблесковые маячки или светодиодную балку примерно за 300 тысяч рублей. В 250 тысяч обойдется покраска полиуретановым составом в черный цвет. За 80 тысяч установят красно-синие страбоскопы на лобовое стекло и на решетку радиатора.

Для кого предназначен этот бронированный пикап – не уточняется. Подрядчик должен поставить его в Центр организации дорожного движения московской мэрии.

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