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18:09

"Объединенные демократы" предложили Буракову на должность главы Горизбиркома

фото ЗакС политика "Объединенные демократы" предложили Буракову на должность главы Горизбиркома

Ассоциация муниципальных депутатов "Объединенные демократы" предложили свою кандидатуру на должность председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссией - юриста и председателя "Открытой России" Анастасию Буракову. Как она сама сообщила ЗАКС.Ру, предложение от коллег ей поступило несколько часов назад - пока его ни в какие органы не направляли. В понедельник организация планирует отправить свое предложение в администрацию губернатора Петербурга, уточнила Буракова.

Она заявила, что последние несколько лет председателями Горизбиркома становятся "ставленники ЦИКа", которые позже из-за больших скандалов на выборах становятся неугодны самой Центральной избирательной комиссии. Буракова считает, что руководителем ГИКа должен стать знающий избирательную систему и независимый человек, отстаивающий честность избирательного процесса. 

- Мы считаем, что человек, который возглавляет Горизбирком, должен быть как независим от представления интересов какой-либо партии, партии власти в особенности, так и не связан какими-то обязательствами, например, с Центральной избирательной комиссией, либо не должен играть в ворота блока Макарова или блока Смольного. Это должен быть человек, который действительно отстаивает интересы честных выборов, - заявила Буракова.

Она добавила, что согласна с мнением о необходимости изменения избирательной системы. При этом, по ее словам, Горизбирком все же имеет влияние на нижестоящие комиссии и может разрешать сложные ситуации, чтобы избежать нарушений и фальсификаций на выборах.

Буракова отметила, что в Петербурге есть и другие достойные и независимые кандидаты на пост ГИК: представители "Наблюдателей Петербурга" и движения "Голос". По ее словам, она готова поддержать и других независимых и опытных кандидатов на должность председателя Горизбиркома. 

Сама Буракова неоднократно организовывала наблюдение на разного рода выборах в России: Петербурге, Великом Новгороде, Ивановской области и других субъектах страны. Также она являлась членом избирательной комиссии в Красноярске в 2012 году. 

Ранее "Наблюдатели Петербурга" сообщили, кого их организация хотела бы видеть во главе Горизбиркома. Среди их кандидатур бывший декан юридического факультета РАНХиГС Сергей Цыпляев, петербургская правозащитница Наталия Евдокимова и экс-председатель территориального избиркома №29 Динэ Серебренникова. Все они подтвердили готовность занять должность председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии, заявили в "наблюдатели". 

- Также в состав СПбИК предложен ряд членов и сторонников "Наблюдателей Петербурга", - сообщили в организации. 

Напомним, 12 ноября председатель Горизбиркома Виктор Миненко написал заявление об уходе. Его желание в тот же день удовлетворил губернатор Петербурга Александр Беглов. В газете "Петербургский дневник" 13 ноября опубликовано объявление о принятии предложений по кандидатам на свободное место в ГИК до 16 ноября включительно. В Центризбиркоме заявили, что готовы в понедельник представить своего кандидата. 

София Саттарова


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