"Объединенные демократы" предложили Буракову на должность главы Горизбиркома

Ассоциация муниципальных депутатов "Объединенные демократы" предложили свою кандидатуру на должность председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссией - юриста и председателя "Открытой России" Анастасию Буракову. Как она сама сообщила ЗАКС.Ру, предложение от коллег ей поступило несколько часов назад - пока его ни в какие органы не направляли. В понедельник организация планирует отправить свое предложение в администрацию губернатора Петербурга, уточнила Буракова.

Она заявила, что последние несколько лет председателями Горизбиркома становятся "ставленники ЦИКа", которые позже из-за больших скандалов на выборах становятся неугодны самой Центральной избирательной комиссии. Буракова считает, что руководителем ГИКа должен стать знающий избирательную систему и независимый человек, отстаивающий честность избирательного процесса.

- Мы считаем, что человек, который возглавляет Горизбирком, должен быть как независим от представления интересов какой-либо партии, партии власти в особенности, так и не связан какими-то обязательствами, например, с Центральной избирательной комиссией, либо не должен играть в ворота блока Макарова или блока Смольного. Это должен быть человек, который действительно отстаивает интересы честных выборов, - заявила Буракова.

Она добавила, что согласна с мнением о необходимости изменения избирательной системы. При этом, по ее словам, Горизбирком все же имеет влияние на нижестоящие комиссии и может разрешать сложные ситуации, чтобы избежать нарушений и фальсификаций на выборах.

Буракова отметила, что в Петербурге есть и другие достойные и независимые кандидаты на пост ГИК: представители "Наблюдателей Петербурга" и движения "Голос". По ее словам, она готова поддержать и других независимых и опытных кандидатов на должность председателя Горизбиркома.

Сама Буракова неоднократно организовывала наблюдение на разного рода выборах в России: Петербурге, Великом Новгороде, Ивановской области и других субъектах страны. Также она являлась членом избирательной комиссии в Красноярске в 2012 году.

Ранее "Наблюдатели Петербурга" сообщили, кого их организация хотела бы видеть во главе Горизбиркома. Среди их кандидатур бывший декан юридического факультета РАНХиГС Сергей Цыпляев, петербургская правозащитница Наталия Евдокимова и экс-председатель территориального избиркома №29 Динэ Серебренникова. Все они подтвердили готовность занять должность председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии, заявили в "наблюдатели".

- Также в состав СПбИК предложен ряд членов и сторонников "Наблюдателей Петербурга", - сообщили в организации.

Напомним, 12 ноября председатель Горизбиркома Виктор Миненко написал заявление об уходе. Его желание в тот же день удовлетворил губернатор Петербурга Александр Беглов. В газете "Петербургский дневник" 13 ноября опубликовано объявление о принятии предложений по кандидатам на свободное место в ГИК до 16 ноября включительно. В Центризбиркоме заявили, что готовы в понедельник представить своего кандидата.

София Саттарова

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