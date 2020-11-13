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18:34

Петербургским ресторанам запретили работать в новогоднюю ночь

фото ЗакС политика Петербургским ресторанам запретили работать в новогоднюю ночь

Петербургским кафетериям не разрешили работать в ночь с 31 декабря на 1 января: все заведения общепита, согласно соответствующему постановлению градоначальника Александра Беглова, должны, как и установлено, закрыться в 23:00.

"У нас заведения общественного питания как работают сейчас до 23:00 мск, так и будут работать [в новогоднюю ночь]. Сейчас обсуждается возможность проверки соблюдения ими требований в эту ночь", - поделилась в беседе с ТАСС представительница вице-губернатора Евгения Елина.

Напомним, с 26 октября Смольный запретил городским кафе, барам и ресторанам работать после 23:00 - данная мера обусловлена значительным ростом COVID-заражённых в Северной столице.

Позднее глава регионального Роспотребнадзора Наталия Башкетова известила, что общепит сможет функционировать с 23:00 до 6:00, несмотря на запрет Смольного, обслуживая клиентов исключительно на вынос. Запрет действует до 15 января.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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