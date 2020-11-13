ФРГ считает необоснованными санкции России против немецких и французских чиновников

Правительство Германии считает неоправданным введение Россией санкций в отношении немецких и французских чиновников, передает "Интерфакс".

"Применение нервно-паралитического вещества – это нарушение конвенции о химоружии и нарушение международного права. У России есть все, чтобы расследовать это преступление. Вместо этого российский министр иностранных дел объявляет о намерении наложить санкции на чиновников других государств. Такой шаг с точки зрения федерального правительства, разумеется, является неоправданным и несоразмерным", - сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Подобный шаг переносит проблему отравления Навального из международного поля в сферу двусторонних российско-германских и российско-французских отношений, считает Зайберт.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил о введении ответных санкции, которые касаются сотрудников аппарата руководства Германии и представителей Франции. До этого в октябре Евросоюз ввел санкции в отношении ряда представителей российского руководства из-за отравления Навального. В "чёрный список" попали глава ФСБ Александр Бортников, замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления по внутренней политике администрации президента РФ Андрей Ярин, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, а также НИИ органической химии и технологии, в котором, по версии ЕС, разрабатывали токсин "Новичок".