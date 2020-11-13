18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:47

Беглов поздравил ГУП "Петербургский метрополитен" с 65-летним юбилеем

фото ЗакС политика Беглов поздравил ГУП "Петербургский метрополитен" с 65-летним юбилеем

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил коллектив ГУП "Петербургский метрополитен" с 65-летием предприятия, сообщили в Смольном.

На встрече с работниками метро в депо "Автово" Беглов заявил, что все эти годы метро "справляется с главной задачей ― бесперебойной и безопасной перевозкой пассажиров". Первый участок метро был открыт 5 ноября 1955 года от Площади Восстания до Автово, со временем число линий увеличилось до пяти.

Беглов поблагодарил работников метро за работу во время эпидемии коронавируса. Он наградил коллектив метрополитена благодарностью губернатора.

Ранее на встрече с сотрудниками метро Беглов официально назначил начальником метро Евгения Козина.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:48 Znak: Думский единоросс Крашенинников может возглавить Конституционный суд

20:15 Фигуранта дела "Нового величия" Ребровского перевели в "Бутырку" и снова заперли в карцере

19:42 Главврачом Мариинской больницы станет полковник медслужбы Анатолий Завражный

19:06 В вологодском роддоме, который посещал "Альянс врачей", медики объявили итальянскую забастовку

18:56 Организаторы фестиваля "Бок о бок" подают в суд на Роспотребнадзор

18:47 Беглов поздравил ГУП "Петербургский метрополитен" с 65-летним юбилеем

18:34 Петербургским ресторанам запретили работать в новогоднюю ночь

18:33 ФРГ считает необоснованными санкции России против немецких и французских чиновников

18:29 ЗакС выделил на сувенирные часы полмиллиона рублей

18:09 "Объединенные демократы" предложили Буракову на должность главы Горизбиркома

17:58 У Первого меда установят ангела авторства Шустрова в память о погибших от COVID-19 медиках

17:53 Лукашенко назвал интеграцию лекарством от "цветных революций"

17:28 В конце ноября Петербург частично возобновит авиасообщение со Швейцарией

17:24 Иткин: Водка "Жириновский" давно не выпускается, не понимаю, где Цивилев собрался ее добывать

17:17 Мэрия Москвы закупает бронированный пикап Dodge за 25 млн рублей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru