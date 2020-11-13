Организаторы фестиваля "Бок о бок" подают в суд на Роспотребнадзор

Организаторы ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о бок" намерены подать в суд на Роспотребнадзор за срыв мероприятия внеплановой проверкой 12 ноября, сообщила ЗАКС.Ру пресс-секретарь организации Алина Пчелинцева. По ее словам, организаторы намерены написать жалобу на сотрудников полиции в прокуратуру - они также участвовали в проверке фестиваля.

"Мы полагаем, что плановые или внеплановые проверки Роспотребнадзора не проводятся в сопровождении трёх десятков полицейских и с оцеплением нескольких кварталов вокруг. Один из представителей МВД в штатском ворвался в зал и грубыми окриками потребовал, чтобы все покинули помещение — это тоже мало похоже на стандартную процедуру проверки. Всё это указывает на заказной характер срыва мероприятия," - сказано в заявлении организаторов.

Роспотребнадзор составил протокол о якобы существующих нарушениях на площадке во время мероприятия, сообщили в пресс-службе. Там же перечислили вменяемые нарушения: отсутствие проверки сотрудников термометром, отсутствие проветривания и неправильная утилизация масок и перчаток. Пчелинцева отметила, что организаторы с этими пунктами не согласны: температуру у всех сотрудников измеряли, а удостовериться в проветривании и утилизации СИЗов представители Роспотребнадзора не могли - мероприятие еще не началось, а маски участники должны были выкинуть после его завершения.

Пчелинцева добавила, что сейчас организаторы фестиваля ожидают суда по административному протоколу, который составил Роспотребнадзор. Он должен состояться в течение семи дней, уточнила пресс-секретарь. По ее словам, пока фестиваль проходит в онлайн-формате.

Напомним, ЛГБТ-кинофестиваль проходит в Петербурге в 13-й раз. Проведение мероприятия регулярно подвергается нападкам противников ЛГБТ-движения. Среди них депутат Государственной Думы от Петербурга Виталий Милонов. В 2020 году еще до начала фестиваля парламентарий просил правоохранительные органы проверить легитимность мероприятия.

София Саттарова / фото: фестиваль "Бок о бок"

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.