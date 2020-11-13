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19:42

Главврачом Мариинской больницы станет полковник медслужбы Анатолий Завражный

фото ЗакС политика Главврачом Мариинской больницы станет полковник медслужбы Анатолий Завражный

Мариинская больница обрела главного врача: им станет полковник медицинской службы, профессор, участник двух чеченских войн Анатолий Завражнов, информирует "Доктор Питер".

Коллективу медика представят в грядущий понедельник, 16 ноября. В Мариинку он перейдет после года работы главным хирургом в клинике "СОГАЗ Медицина".

Завражный - выпускник Военно-медицинской академии (ВМА) им. С.М. Кирова. Побывал на двух войнах в Чечне. Большую часть жизни служил в ВМА, где в своё время занимал пост замначальника кафедры военно-полевой хирургии по клинической работе.

Также Завражнов являлся главврачом 4-й больницы Сочи, построенной к Олимпийским играм в Сочи.

1 октября главный врач Мариинки Олег Емельянов известил о своём уходе: официальная причина увольнения - возраст.

Фото: Алексей Никольский / ТАСС

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