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20:15

Фигуранта дела "Нового величия" Ребровского перевели в "Бутырку" и снова заперли в карцере

фото ЗакС политика Фигуранта дела "Нового величия" Ребровского перевели в "Бутырку" и снова заперли в карцере

Фигурант дела "Нового величия" Павел Ребровский переведён из столичного СИЗО-7 в СИЗО-2 ("Бутырка"): в новом изоляторе он вновь помещен в карцер, уведомила "МБХ медиа" член столичной ОНК Марина Литвинович.

"Сегодня мы его посещали, он снова в карцере. Очень странная история, сначала он сидел в карантине, там у него произошел конфликт, его перевели в другую карантинную камеру, там все было нормально. А два дня назад пришел оперативник и сказал - у нас тут в камерах людей убивают, так что тебя тоже могут, поэтому пиши заявление, что просишь перевести тебя на одиночное содержание для обеспечения безопасности", - поделилась деталями происходящего с Ребровским Литвинович.

Член комиссии уверена, что перемещение участника разбирательства незаконно, поскольку его просто должны были поместить в отдельную камеру, но никак не карцер.

В карцере, где он сейчас находится, нет стола, воды, телевизора и холодильника. К тому же, при переезде у Ребровского отняли все вещи, поэтому он вынужден находиться без сменного белья.

Ранее, в первом изоляторе, московском СИЗО-7, мужчина также сидел в "одиночке", якобы из-за переполненности изолятора.

Напомним, 29 октября Ребровского осудили на шесть лет в колонию в рамках дела "Нового величия", признав его виновным в участии в экстремистском сообществе. Ему также назначено принудительное лечение у психиатра, а по освобождении - запрещается размещение какой-либо информации в интернете.

Дело Ребровского рассматривалось в особом порядке, поскольку ранее он дал признательные показания. В апреле 2019 года его приговорили к 2,5 годам колонии, однако позже он заявил о том, что дал показания под давлением следователей, угрожавших ему статьей о терроризме. В итоге первоначальный приговор был отменен.

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