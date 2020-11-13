Znak: Думский единоросс Крашенинников может возглавить Конституционный суд

Руководитель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству, депутат от "Единой России" Фёдор Крашенинников может претендовать на должность главы Конституционного суда РФ, поделились со Znak.com осведомленные источники.

Крашенинников не готовится к грядущим выборам в нижнюю палату федерального собрания и не появляется в поле зрения СМИ именно потому, что готовится "примерить" на себя роль судьи КС РФ.

Znak располагает информацией, что, скорее всего, парламентарий сначала займёт кресло заместителя председателя суда, а уже позже станет главой ведомства.

"Квалификационно Павел Крашенинников полностью соответствует требованиям к судье КС. У него незапятнанная репутация, огромный стаж юридической работы и признанная высокая квалификация в области права", - аргументирует издание.

Другая причина, по которой на обозначенный пост рассматривается именно кандидатура Крашенинникова, - его опыт и заслуги на конституционном поприще: он, среди прочих, активно участвовал в разработке поправок к Конституции.