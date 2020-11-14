Всю ночь в Петербурге тушили пожар в здании электромеханического завода

Промышленное здание на Петергофском шоссе, 73, входящее в комплекс сооружений ЛЭМЗ (Ленинградского электромеханического завода), тушили минувшим вечером и ночью. Пламенем, плозадь которого составила 1,2 тысяч кв. метров, были объяты два верхних этажа. Как сообщили в МЧС, для ликвидации горения потребовались услуги целого пожарного поезда. Возгорание получило четвертый уровень сложности.

Локализовать пожар удалось только спустя четыре часа (ближе к полуночи), а ликвидировать открытое горение - около шести часов утра.

В ходе инцидента, по факту которого прокуратура Красносельского района проводит проверку, никто не пострадал.