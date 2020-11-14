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11:10

В России – рекордные 22702 случая заражения COVID-19 за сутки, в Петербурге - 1852

фото ЗакС политика В России – рекордные 22702 случая заражения COVID-19 за сутки, в Петербурге - 1852

В России продолжается рост заболеваемости инфекцией COVID-19: установлен новый рекорд по числу заболевших. Это касается и страны в целом, и Петербурга. Всего в России за минувшие сутки медики выявили коронавирусную инфекцию у еще 22 702 соотечественников. За это время скончался 391, а сумело поправиться 18 626 человека, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 6 427 новых больных, в Петербурге – 1 852, в Подмосковье – 786. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге выздоровели 943 человек и скончалось 64. 

В мире Россия продолжает занимать четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, пропустив вперед только США, Бразилию и Индию.

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