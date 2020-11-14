Светлану Прокопьеву наградили Международной премией за свободу прессы

Псковская журналистка Светлана Прокопьева, осужденная по резонансному делу об оправдании терроризма, стала в уходящем году лауреатом международной премии "За свободу прессы", которую вручает Комитет защиты журналистов.

"Это признание её гражданской стойкости. Но не могу не подумать о том, что эта премия – результат варварского отношения к свободе слова в нашей стране и результат репрессий против журналиста в России", - прокомментировал событие в своем Telegram-канале лидер псковского "Яблока", многолетний коллега Прокопьевой Лев Шлосберг.

За публичные рассуждения о мотивах террориста-одиночки, подорвавшего себя в здании архангельского УФСБ в 2018 году, Прокопьевой достался полумиллионный штраф. Прокуратура запрашивала для нее реальный срок.