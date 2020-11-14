Непарламентские партии не смогут выступить в 2020 году в стенах Госдумы

Эпидемиологическая ситуация в России не позволит руководству Госдумы позвать для выступления в зал заседаний представителей непарламентских партий в уходящем году. На это указывает текст повестки заседания Совета ГД, которое должно состояться 16 ноября.

"В связи с установленными ограничениями, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перенести на более поздний срок приглашение представителей политических партий, не представленных в Государственной Думе", - решил комитет ГД по контролю и регламенту.

Таким образом, не прошедшие думский барьер партии смогут получить трибуну либо во время весенней, либо во время осенней сессии следующего года: в нижней палате Федерального собрания пока с этим еще не определились.

В последний раз непарламентские партии выступали в Госдуме в декабре прошлого года. По действующему закону, они имеют право как минимум единожды в год участвовать в пленарных заседаниях российского парламента.