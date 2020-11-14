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13:54

В МО "Смольнинское" снова не набрался кворум для выборов главы

фото ЗакС политика В МО "Смольнинское" снова не набрался кворум для выборов главы

Местный совет МО "Смольнинское" на заседании 13 ноября не смог рассмотреть кандидатуру самовыдвиженца Бориса Гудкова на должность "антикризисного" главы муниципалитета. 

По словам участников заседания, явилось только 13 депутатов, а для выборов руководителя местного совета необходимо присутствие как минимум четырнадцати человек. При этом сам Гудков тоже не пришел. Он пропускает встречи в совете, поскольку находится в возрастной группе риска заражения коронавирусом - депутату 73 года. 

Главу МО "Смольнинское" не могут выбрать с сентября 2019 года, когда начал работать шестой созыв депутатов, в котором большинство мест получили оппозиционеры. Изначально между собой не могли договориться представленные в совете фракции. Начиная со 2 сентября последнее время для голосования не набирается необходимый кворум.

Руководить "Смольнинским" продолжает единоросс Григорий Ранков, который не смог переизбраться в депутаты на новый срок. Как рассказал ЗАКС.Ру мундеп от "Яблока" Никита Юферев, после 2 сентября Ранков появился только на одном заседании совета. Местная администрация также находится под контролем представителей "Единой России", работающих в ней с прошлого созыва.

Ранков сообщил ЗАКС.Ру, что не считает последние встречи депутатов в муниципалитете легальными заседаниями. По его словам, согласно Уставу МО "Смольнинское" созывать совет может только глава, а он этого не делал, поскольку уже почти месяц находится на больничном. По той же причине глава не подписывал решения депутатов и другие документы, объяснил Ранков.

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