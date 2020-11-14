На новогодние каникулы из Петербурга в Ярославль пустят двухэтажный экспресс

В любой из дней с 29 декабря по 11 января включительно россияне смогут воспользоваться услугами специального двухэтажного поезда "Новогодний экспресс", который на этот период свяжет между собой Петербург и Ярославль, сообщает пресс-служба РЖД. В каждом составе будет содержаться по десять вагонов.

Отправление из Петербурга назначено на 13:15, время в пути - 8 часов 50 минут. Соответственно, из Ярославля поезд будет выезжать в 14:25 и пробудет в дороге 8 часов 37 минут. Между городами экспресс совершит семь остановок, в числе которых - Бологое и Рыбинск.

Государственный перевозчик напоминает, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в поездах дальнего следования пассажирам будут измерять температуру не менее двух раз за сутки.

Фотография: сайт РЖД