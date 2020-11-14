Росгвардия потратила 184 млн рублей на новые автозаки

Росгвардия заключила контракт с компанией "Комбинат автомобильных фургонов" на поставку новых автозаков. За каждую из 29 ожидающихся машин силовое ведомство заплатит по 6,3 млн рублей. В распоряжении Росгвардии они должны оказаться не позднее 1 декабря. Как пишет издание "МБХ Медиа", обратившее внимание на соответствующий госзаказ, акционером компании-подрядчика числится Алий Чеченов, который замечен в спонсировании партии "Единая Россия".

Издание также отмечает, что раньше аналогичные автозаки (модель АТНП-5350) регулярно покупали по более дешевой цене: каждый из них обходился бюджету в 5,9 млн рублей.

"Комбинат автомобильных фургонов" - одна из наиболее стремительно растущих российских фирм.