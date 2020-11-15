В Петербурге - новый антирекорд: коронавирус выявили у 1944 человек за сутки

В России второй день подряд регистрируют более 22 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране за минувшие сутки медики выявили COVID-19 у еще 22 572 соотечественников. За это время скончался 352, а сумело поправиться 14 456 человека, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 6 271 новых больных, в Петербурге – 1 944 (новый антирекорд), в Подмосковье – 812. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге выздоровели 937 человек и скончался 41.

В мире Россия продолжает занимать четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, пропустив вперед только США, Бразилию и Индию.