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11:55

В России на год продлили упрощенную процедуру регистрации лекарств для лечения коронавируса

фото ЗакС политика В России на год продлили упрощенную процедуру регистрации лекарств для лечения коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил действие упрощенного порядка выдачи разрешений на использование медикаментов, предназначенных для лечения коронавируса, сообщает пресс-служба правительства. Пролонгация распространяется также на упрощенный порядок регистрации таких препаратов.

"Упрощённая процедура позволяет получить все необходимые документы для применения лекарств или использования медицинских изделий в максимально короткие сроки. Такой порядок был введён из-за коронавируса до 1 января 2021 года. Теперь он продлевается ещё на год", - гласит сообщение.

Принятые меры продиктованы заботой об обеспеченности больниц и аптек лекарствами. По мнению Мишустина, в нынешних условиях продление "упрощенки" избавит от ненужных проволочек на стадии поставок. Согласно последним "коронавирусным" распоряжениям Мишустина, его подчиненные в регионах должны ежедневно следить за запасами лекарств в учреждениях и предотвращать дефицит.

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