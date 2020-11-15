Белковский предлагает Кремлю услуги "ночного пресс-секретаря" Путина

Политолог и публицист Станислав Белковский взял на себя функции воображаемого "ночного пресс-секретаря" президента Владимира Путина. Подчеркивая, что его речи в этом качестве - лишь "художественная фантазия", он тем не менее призвал российское руководство рассмотреть его кандидатуру. Необходимость в такой должности, по мнению Белковского, вызвана тем, что должен быть представитель президента, который говорит правду, а с этим имеются некоторые сложности.

"Есть дневной пресс-секретарь Дмитрий Песков, и он абсолютно незаменим и прекрасен в этой роли. Он излагает официальную точку зрения президента России. А кто-то, ночной пресс-секретарь, может излагать, что Владимир Путин думает на самом деле. В 3 часа ночи — это может выходить именно ночью, чтобы никто не видел, на платном закрытом (под преволлом, как это называется умным словом) канале", - рассказал он в авторской радиопрограмме.

В последнем ее выпуске, таким образом, состоялась премьера рубрики "Ночь с Владимиром Путиным". В ней Белковский изложил подлинные, как ему кажется, мысли Путина о карабахском конфликте, который при участии российского президента удалось урегулировать.

"Владимир Владимирович считает, что день мира, прекращения карабахской войны — момент его величайшего триумфа. Вопреки мнению скептиков, он доказал, что ни один важный вопрос на постсоветском пространстве не может решаться без него, Владимира Путина", - гласит ключевой довод "ночного пресс-секретаря".