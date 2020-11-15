В Выборге массово восстанавливают старинные жилые дома

В 2018 году в Выборге стартовала программа по ремонту и реставрации старинных домов, признанных памятниками культуры, и с тех пор удалось привести в порядок 12 жилых домов, входящих в эту категорию. Об этом отчиталось на своем сайте региональное правительство. Впрочем, планы чиновников идут еще дальше: для облегчения и ускорения ремонта на более сложных объектах ожидается корректировка правовых норм, действующих в области. Речь идет, в частности, о самом старом жилом доме в России, расположенном на Крепостной улице.

"В начале следующего года Правительство Ленинградской области планирует выступить с инициативой о внесении поправки в региональное законодательство, о реставрации Фондом капитального ремонта домов объектов культурного наследия регионального и федерального значения, где меньше 5 квартир. Эти меры помогут нам взять в работу такие объекты, как "Дом горожанина" XVI века". - объявил вице-губернатор Владимир Цой.

Кроме того, ожидается, что в самые близкие сроки удастся завершить реставрацию четырех жилых домов, признанных объектами наследия, а со следующего года правительство возьмется еще за десять построек из этого перечня, находящихся в неудовлетворительном состоянии.