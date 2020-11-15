18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:30

В Выборге массово восстанавливают старинные жилые дома

фото ЗакС политика В Выборге массово восстанавливают старинные жилые дома

В 2018 году в Выборге стартовала программа по ремонту и реставрации старинных домов, признанных памятниками культуры, и с тех пор удалось привести в порядок 12 жилых домов, входящих в эту категорию. Об этом отчиталось на своем сайте региональное правительство. Впрочем, планы чиновников идут еще дальше: для облегчения и ускорения ремонта на более сложных объектах ожидается корректировка правовых норм, действующих в области. Речь идет, в частности, о самом старом жилом доме в России, расположенном на Крепостной улице.

"В начале следующего года Правительство Ленинградской области планирует выступить с инициативой о внесении поправки в региональное законодательство, о реставрации Фондом капитального ремонта домов объектов культурного наследия регионального и федерального значения, где меньше 5 квартир. Эти меры помогут нам взять в работу такие объекты, как "Дом горожанина" XVI  века". - объявил вице-губернатор Владимир Цой.

Кроме того, ожидается, что в самые близкие сроки удастся завершить реставрацию четырех жилых домов, признанных объектами наследия, а со следующего года правительство возьмется еще за десять построек из этого перечня, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:15 Силовики в Минске снова атаковали демонстрантов газом и светошумовыми гранатами

13:30 В Выборге массово восстанавливают старинные жилые дома

12:45 Белковский предлагает Кремлю услуги "ночного пресс-секретаря" Путина

11:55 В России на год продлили упрощенную процедуру регистрации лекарств для лечения коронавируса

11:10 В Петербурге - новый антирекорд: коронавирус выявили у 1944 человек за сутки

10:25 В Псковской области планируют справиться с задержками результатов тестирования на COVID-19

14 ноября, 18:35 ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Раджабова на 18-суточный арест из-за уличной акции

14 ноября, 18:10 После периода уличных волнений РФ возобновляет денежную помощь Киргизии

14 ноября, 17:15 Голодающие дольщики встали в пикеты на Невском

14 ноября, 16:25 На Новой Голландии открыли каток

14 ноября, 16:00 Росгвардия потратила 184 млн рублей на новые автозаки

14 ноября, 15:00 На новогодние каникулы из Петербурга в Ярославль пустят двухэтажный экспресс

14 ноября, 14:15 После появления строительного забора защитники здания ВНИИБ снова собрались на сход

14 ноября, 13:54 Муниципал: В МО "Смольнинское" снова не набрался кворум для выборов главы

14 ноября, 13:30 Сквер у центра инвалидов им. Альбрехта приспособили для его обитателей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru