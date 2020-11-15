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14:15

Силовики в Минске снова атаковали демонстрантов газом и светошумовыми гранатами

фото ЗакС политика Силовики в Минске снова атаковали демонстрантов газом и светошумовыми гранатами

На очередной демонстрации в белорусской столице против власти Александра Лукашенко произошли столкновения с омоновцами, сообщает издание "МБХ Медиа". Корреспонденты обращают внимание на то, что силовики с целью обмануть протестующих и поймать их врасплох передвигаются на нескольких машинах скорой помощи. Слышны характерные звуки разрыва светошумовых гранат.

Как пишет "Новая газета", имели место случаи применения слезоточивого газа. По улицам, наряду с привычными автозаками, перемещаются водометы. Известно о десятках задержанных, среди которых - журналисты. Как и всегда на воскресных акциях протеста, в Минске наблюдаются серьезные перебои с мобильным интернетом.

Белорусы продолжают требовать отставки Лукашенко, который, по их мнению, победил на августовских выброрах с грубыми нарушениями, а потом развернул неоправданно жестокое на улицах против несогласных с его победой. Оппоненты Лукашенко исключены из легального политического поля, находясь либо под арестом, либо в изгнании. Накануне протестующие хоронили очередного своего молодого соратника, скончавшегося в результате избиения силовиками.

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