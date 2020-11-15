Прививку от гриппа сделали себе 40% петербуржцев

Губернатор Петербурга Александр Беглов обнародовал актуальную статистику горожан, привившихся от гриппа: на сегодняшний день это слелало 40,18% жителей, или 2163404 человека, сообщает пресс-служба Смольного. При этом вакцинация - в самом разгаре. Как и пять недель назад, больше всех остальных районов в этом отношении преуспел Выборгский район, где привились почти 59 тысяч человек. Для системы здравоохранения прошедшя неделя ознаменовалась, в частности, тем, что в распоряжение города попали еще две партии вакцины от гриппа.

"Это трехвалентная вакцина "Совигрипп" для взрослых в количестве 483 570 доз, вакцина "Совигрипп" для детей в количестве 27600 доз и четырехвалентная вакцина "Ультрикс Квадри" в количестве 124200 доз", - гласит сообщение.

"Задача максимум", ранее поставленная петербургским правительством, состоит в том, чтобы до конца уходящего года привились 3,24 млн горожан. Беглов привился одним из первых.

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