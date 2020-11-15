Петербургский активист Мусин покинул страну, опасаясь за свою свободу

Регулярный участник петербургских уличных протестов Евгений Мусин, обнаруживший повышенный интерес правоохранительной системы к своей персоне, решил на неопределенное время выехать из России, о чем сообщил изданию "МБХ Медиа Северо-Запад". Последней каплей стало прослушивающее устройство, которое появилось на стене в его доме. По оценке Мусина, для него риск стать героем уголовного дела и получить реальный срок повысился.

"Мне очень жаль, что какое-то время не смогу выходить на уличные акции, лично встречаться и общаться с единомышленниками и прохожими. Однако я не улетел на Марс, нахожусь недалеко от России и постараюсь дальше участвовать в отстаивании идей, в которые верю, пусть и изменив формат участия", - отметил активист.

Он обосновался в одной из стран Европы, называть которую пока не спешит. В течение последнего года Мусина регулярно задерживали и арестовывали на "сутки". Одной из наиболее ярких акций стало перекрытие Невского проспекта баннером против поправок в Конституцию.