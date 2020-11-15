Избивавшие мигрантов петербургские подростки стали фигурантами уголовного дела

Петербургская полиция завела уголовное дело против трех старшеклассников, задержанных 12 ноября, написала "Фонтанка" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Им вменяются издевательства над мигрантами и бездомными, которые записывались на видео, а также разбой. Двоих фигурантов дела отпустили без каких-либо ограничений, а третьему назначили подписку о невыезде.

По данным силовиков, подростки принадлежат к неонацистским кругам и имеют характерные клички. Непосредственно в день задержания они успели избить нескольких людей, обозначив свою акцию как "Зачистка Петербурга от нерусских". Максимальное наказание, которое может грозить всем троим, предполагает десятилетний срок лишения свободы.