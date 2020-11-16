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9:27

СК отказался возбуждать дело о доведении Ирины Славиной до самоубийства

фото ЗакС политика СК отказался возбуждать дело о доведении Ирины Славиной до самоубийства

Управление Следственного комитета по Нижегородской области отказалось возбудить уголовное дело  о доведении до самоубийства главного редактора Koza.Press Ирины Славиной, пишет "Коммерсантъ".

Адвокат Александр Караваев рассказал, что, согласно постановлению, СК не усмотрел "объективные данные", которые бы подтвердили состав преступления. Следователи сочли, что обыск в квартире Славиной накануне ее гибели проходил "при корректном поведении участников", и она сама сообщала об этом в СМИ и "на своей странице в Facebook". В соцсети остался пост Славиной о том обыске, в котором она рассказала, что в 6 утра 1 октября в ее квартиру "с бензорезом и фомкой" вошли 12 человек и она, "будучи голой, одевалась уже под присмотром" незнакомой дамы, адвокату ей позвонить не дали.

При этом в постановлении есть результаты "комплексной посмертной психолого-психиатрической экспертизы", о намерении провести которую СК заявлял еще в день гибели Славиной. В документе говорится, что журналистка "с высокой степенью вероятности обнаруживала признаки психического расстройства в форме смешанного расстройства личности", в качестве аргументов приводятся частая смена мест работы из-за "неуживчивости и конфликтности", отсутствие близких друзей, "перепады настроения", "эгоизм", "иронично-экзальтированная манера" написания постов в соцсетях.

В итоге СК решил отказать в возбуждении дела "в связи с отсутствием события преступления". При этом Караваев сообщил, что проверка продолжается, руководитель следственного отдела Владимир Карпухин говорил ему о подготовке документа об отмене отказа возбуждать дело. Адвокат подчеркнул, что "документального подтверждения его слов пока нет".

В начале октября, спустя пару дней после смерти Славиной, заявление в СК подал Профсоюз журналистов и работников СМИ. Участники профсоюза требовали расследовать доведение журналистки до самоубийства, считая, что она покончила с собой из-за давления силовых структур.

Славина покончила с собой 2 октября перед зданием МВД в Нижнем Новгороде. За день до этого силовики пришли к ней в квартиру с обыском по уголовному делу о работе с "нежелательной организации", возбужденному в отношении нижегородского активиста Михаила Иосилевича. Журналистка нередко сталкивалась с давлением: за последнее время ее штрафовали по делу о недостоверной новости и за участие в акции памяти Бориса Немцова.

Ирина Славина / Facebook

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