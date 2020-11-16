"Коммерсантъ": МВД планирует искать преступников с помощью искусственного интеллекта за 55 млрд рублей

Министерство внутренних дел России подготовило проект по внедрению искусственного интеллекта для поиска серийных преступников, который оценивается в 55 млрд рублей, пишут РБК и "Коммерсантъ".

По словам источников изданий, проект обсуждался на совещании у вице-премьера Дмитрия Чернышенко, что подтвердили в аппаате последнего, воздержавшись от комментариев. Планируется, что в 2020 году МВД начнет подготовку техзаданий на проведение научно-исследовательских работ по внедрению технологий ИИ в работе полиции, а в 2023-м приступит к работам по созданию самому софта. Программа должна будет искать серийных преступников и определять "индивидуальные анатомические признаки человека, полученные из биологического материала с мест совершения преступлений". Поступить в промышленную эксплуатацию такая система должна в 2024 году.

Такая система может обойти бюджету в общей сложности в 55 млрд рублей. Пока МВД использует искусственный интеллект для поиска и идентификации лица человека по фото, для фиксации нарушений правил дорожного движения и для поиска преступников с помощью системы распознавания лиц.