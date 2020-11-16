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10:23

В Бурятии на две недели закрыли кафе и торговые центры из-за коронавируса

фото ЗакС политика В Бурятии на две недели закрыли кафе и торговые центры из-за коронавируса

В Бурятии ввели ограничения из-за эпидемии коронавируса, согласно которым приостановлена работа торговых центров, заведений общепита, салонов красоты и кинотеатров, сообщается на сайте правительства региона.

До 30 ноября включительно работа кафе и ресторанов разрешена только на вынос и доставку. Исключение сделано для столовых, буфетов и кафе, которые работают на предприятиях и в гостиницах.

Также в Бурятии на две недели приостановлена работа магазинов, торговых центров и комплексов. Вместе с ними закроются кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны. Под этот запрет не попадают аптеки, продуктовые магазины, салоны связи, магазины непродовольственных товаров первой необходимости.

В Бурятии с начала ноября в день выявляют по более чем 200 новых случаев заражения. Всего в регионе известно о 14,8 тысячах заболевших за все время эпидемии с марта. Бурятия стала первым регионом России, который вернулся к строгим ограничениям, действовавшим весной, в начале пандемии коронавируса. 

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