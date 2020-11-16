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10:28

"Войтановский, я люблю тебя чертовски": подруга главы МО "Лиговка-Ямская" сняла о нем клип

фото ЗакС политика "Войтановский, я люблю тебя чертовски": подруга главы МО "Лиговка-Ямская" сняла о нем клип

Сотрудница МО "Лиговка-Ямская" Наталья Калинина записала клип о своем возлюбленном, главе этого муниципалитета Вадиме Войтановском ("Единая Россия").

Произведение на днях появилось на странице официальной группы округа "ВКонтакте". За два дня клип посмотрели более 1600 человек.

Песня начинается с четверостишия:

"Умен, богат и знаменит.
Только по делу говорит.
Готов лишить любой вопрос
Оперативно и всерьез". 

В ней есть слова:

"Не Путин и не Ходорковский -
Мой мужчина Войтановский".

А в припеве поется:

"Войтановский-Войтановский,
Я люблю тебя чертовски.
Вадим, какой же ты крутой.
Мне очень хорошо с тобой".

Исполнительница написала в социальных сетях, что это ее первая песня. Двумя месяцами ранее Калинина запустила флешмоб "Жены чиновников против коррупции". Она разместила "ВКонтакте" свое фото с подписью "Он смело берет меня, а не взятки" и призвала возлюбленных руководителей госорганов последовать ее примеру. Однако других постов с хэштегом #жёнычиновниковпротивкоррупции в соцсетях не появилось.

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