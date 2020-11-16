В Петербурге впервые выявили более 2 тысяч зараженных коронавирусом за день

В Петербурге за последние сутки зафиксировано 2039 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это первый раз, когда прирост заболевших за день в городе составил более двух тысяч человек.

Всего с марта в Петербурге зафиксировано 83 743 случая заболевания, из них в 49 733 пациенты успешно вылечились. По официальным данным, умерли 4 551 человек, за воскресенье, 15 ноября, новые данные о летальных исходах не вносились.

Всего по России за сутки выявлено 22 778 случаев заражения коронавирусом. Число заболевших в официальной статистике возросло до 1 948 603 человек, из них 461 265 пациентов еще проходят лечение. Умерли 33 489 заболевших, 303 летальных исхода добавили в статистику за последний день.

В Архангельской области число зараженных коронавирусом возросло до 26 288 человек (+346), в Мурманской – до 23 587 (+259), в Коми – до 17 394 (+281). В Ленобласти всего заболели 14 109 человек (+182), в Карелии – 10 341 (+353), в Псковской области – 9 865 (+160). В В Новгородской области в статистику внесены 9 231 заболевших (+157), в Вологодской – 8 999 (+146), в Калининградской – 8 940 (+151), в НАО – 582 (+8).