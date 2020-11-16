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Поправки в Конституцию

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11:19

"Справедливая Россия" намерена добиться запрета вольерной охоты через Конституционный суд

фото ЗакС политика "Справедливая Россия" намерена добиться запрета вольерной охоты через Конституционный суд

Партия "Справедливая Россия" намерена обратиться в Конституционный суд с заявлением об отмене закона о вольерной охоте, заявил лидер справороссов Сергей Миронов в ходе онлайн-встречи с представителями "Альянса защитников животных".

Миронов заявил, что законопроект был принят силами депутатов Госдумы от "Единой России", в которой, по его мнению, "очень мощное охотничье лобби". Миронов считает, что вольерная охота – это "никакая не охота, а убийство и расстрел животных" и очень прибыльный бизнес, в котором одна "путевка" обходится в 500-700 тысяч рублей.

"Ситуация изменилась. В июле были приняты поправки в Конституцию. Одна из них обязывает граждан, общество, власти гуманно относиться к животным. Я думаю, что теперь у нас всех появился шанс оспорить этот закон и сделать его не действующим. Будем готовить запрос в Конституционный суд по этому вопросу", - сказал Миронов.

По его словам, для заявления требуются подписи 90 депутатов Госдумы. Миронов напомнил, что против закона голосовали депутаты "Справедливой России", КПРФ и ЛДПР. Он надеется, что "совместных голосов будет достаточно".

Петицию за запрет вольерной охоты в России подписали более полумиллиона человек, сообщил председатель правления "Альянса защитников животных" Юрий Корецких. Он назвал вольерную охоту "развлечением богатых людей, которые хотят удовлетворять свою потребность в садизме". По словам Корецких, принятый закон, к примеру, снял запрет на стрельбу в беременных животных и в медведей, находящихся в спячке.

Напомним, справороссы еще в феврале предлагали поправки, гуманизирующие обращение с животными, в том числе – о запрете вольерной охоты.

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