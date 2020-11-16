Мишустин анонсировал реформу системы госуправления с 1 января

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что с 1 января 20201 года в России начнется оптимизация системы госуправления, передает ТАСС.

Мишустин заявил, что "откладывать реформу больше нельзя" и напомнил, что провести ее поручал президент Владимир Путин. По плану оптимизация системы госуправления займет три месяца, до 1 апреля.

В рамках реформы будут сокращены штаты в министерствах и региональных подразделениях. Число сотрудников в них может уменьшиться от 5% до 10%, в том числе за счет вакантных должностей.

Кабмин неоднократно обсуждал проведение подобной реформы, но сроки ее проведения каждый раз переносились по разным причинам. В последнее время ее откладывали из-за эпидемии коронавируса.