Анатолия Завражнова представили как нового главврача Мариинской больницы

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев представил Анатолия Завражнова в качестве нового руководителя Мариинской больницы, сообщили в Смольном.

Эргашев пожелал Завражнову успехов в работе на новом посту и продолжить развитие больницы. Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что перед новым руководителем стоит задача "принимать решения в непростых условиях распространения коронавирусной инфекции, используя весь свой практический опыт".

О назначении Завражнова главой Мариинской больницы стало известно 13 ноября. До этого он был главным хирургом в клинике "СОГАЗ Медицина", главврачом 4-й больницы, построенной к Олимпийским играм в Сочи, работал, в том числе, в горячих точках во время конфликтов в Чечне.

Бывший глава больницы Олег Емельянов объявил о своём уходе 1 октября. Официальной причиной увольнения стал пожилой возраст. Емельянов возглавлял Мариинскую больницу в течение 22 лет.

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