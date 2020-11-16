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12:24

Срок приема предложений по кандидатуре главы Горизбиркома продлили на неделю

фото ЗакС политика Срок приема предложений по кандидатуре главы Горизбиркома продлили на неделю

Срок внесения предложений по кандидатуре главы Горизбиркома Петербурга продлен до 22 ноября включительно, сообщение об этом опубликовано в газете "Петербургский дневник".

Ранее предложения по кандидатуре принимались с 13 по 16 ноября. Порядок внесения остался прежним.

На заседании Центризбиркома 15 ноября запред комисси Николай Булаев сообщил, что в ЦИК не получали пока документов, подтверждающих уход с поста главы Горизбиркома Николая Миненко, передает "Коммерсантъ". При этом он подчеркнул, что подобное кадровое решение проводится по квоте Центризбиркома, и "никто, кроме ЦИКа, не имеет права, к сожалению для объявивших сбор предложений, внести эту кандидатуру". По его словам, у комиссии "есть кандидатура", которая обязательно будет внесена.

Источник издания сообщил, что ЦИК подготовит два постановления, в одном из которых порекомендует нового члена Горизбиркома, во втором – председателя, и "возможно, это будут два разных человека". По его мнению, во втором случае ЦИК может рекомендовать одного из действующих членов Горизбиркома. Другой источник при этом напомнил, что прежде ЦИК поддерживал кандидатуры, предложенные Смольным, собеседники агентства утверждают, что у городского правительства есть один кандидат – глава Курортного района Наталья Чечина.

Напомним, Миненко ушел в отставку с поста главы Горизбиркома вечером 12 ноября. За день до этого губернатор Александр Беглов наградил его орденом Почета, что раскритиковала глава ЦИК Элла Памфилова. Последняя неоднократно резко высказывалась о работе ГИКа и его главы после выборов в Петербурге 2019 года. Подробнее о том, чем запомнился Миненко – в материале ЗАКС.Ру.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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