Смольный: Решение по тарифам на общественный транспорт будет принято в декабре

Решение о стоимости разового проезда в наземном общественном транспорте и метро в 2021 году ещё не принято, заявил председатель комитета финансов Алексей Корабельников 16 ноября на заседании Бюджетно-финансового комитета ЗакСа.

Отвечая на вопросы депутатов Павла Иткина (ЛДПР) и Бориса Вишневского ("Яблоко"), Корабельников подтвердил, что субсидии транспортным организациям в рамках корректировки бюджета на 2021 год увеличены не будут.

Глава Комфина объявил, что решение по тарифам будет принято в декабре. Субсидии транспортникам, по его словам, при необходимости увеличат в рамках корректировки бюджета в 2021 году.

Депутат Вишневский заявил, что ранее губернатор Александр Беглов в своём ответе написал ему, что исполнительные власти определятся с тарифами во время работы над бюджетом. Корабельников не стал комментировать эти слова.

Напомним, на днях Смольный опубликовал на своём сайте проект постановления, по которому разовый проезд в метро подорожает с 55 до 60 рублей. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Сергей Еремеев

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