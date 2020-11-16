В Петербурге осталось менее 10% свободных коек для пациентов с коронавирусом

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец во "ВКонтакте" сообщил, что в Петербурге осталось лишь 9,9% свободных коек для пациентов с коронавирусом.

Свободны 1076 коек из 10 846, заготовленных для COVID-пациентов и заболевших пневмонией, написал Лисовец. По его словам, в ближайшее время к работе подключат еще несколько федеральных учреждений, а университет имени Павлова уже разворачивает 50 дополнительных коек к уже имеющимся 200.

Только за воскресенье, выходной день, в больницы Петербурга доставили 570 новых коронавирусных пациентов. По словам Лисовца, на минувшей неделе госпитализировано на 14,9% больше пациентов, чем на предшествующей.

Заражаемость коронавирусом в Петербурге продолжает бить рекорды: за последние сутки впервые зафиксировано более 2 тысяч новых случаев заболевания.