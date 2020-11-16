Суд прекратил дело председателя "Открытой России" о демонстрации Конституции на акции

Октябрьский суд Петербурга прекратил дело председателя "Открытой России" Анастасии Бураковой за акцию с возложением цветов к зданию Конституционного суда, сообщает "Апология протеста".

Напомним, в марте активисты пришли к зданию Конституционного суда с цветами и экземплярами Конституции, выражая свое несогласие с планами по внесению поправок в основной закон страны. Полицейские задержали более 20 человек.

На Буракову составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции). Она сообщала, что средством наглядной агитации сочли томик Конституции, который она держала в руках.

В июне Октябрьский суд оштрафовал ее на 10 тысяч рублей, затем Горсуд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение. Со второго рассмотрения Октябрьский суд решил прекратить это дело.