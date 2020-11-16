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13:51

ЗакСу рекомендовали одобрить бюджетные поправки Беглова, БФК, "Единой России" и одного депутата

фото ЗакС политика ЗакСу рекомендовали одобрить бюджетные поправки Беглова, БФК, "Единой России" и одного депутата

Бюджетно-финансовый комитет Заксобрания Петербурга на заседании 16 ноября одобрил несколько предложений по изменению проекта бюджета города на 2021 год.

Комитет рекомендовал к принятию собственную поправку. По словам председателя БФК Максима Яковлева, 156 млн рублей планируется выделить комитету по строительству на возведение поликлиники при Клинической больнице Святителя Луки. Ещё 200,4 млн пойдут администрации Курортного района на ремонт или переоснащение городской больницы 40. Взять деньги в обоих случаях предложено из резервного фонда Петербурга.

Также была одобрена поправка фракции "Единая Россия": партия власти предложила взять из резервного фонда 1,2 млрд рублей. Единоросс Александр Кущак рассказал, что эти средства, в частности, пойдут в том числе на субсидии школам, закупку оборудование для медучреждений, ремонт зданий полиции и судов, а также на развитие СМИ.

Депутаты поддержали поправку губернатора Александра Беглова. ЗАКС.Ру ранее рассказывал, что, согласно предложению главы города, доходная часть казны должна увеличиться на 28,2 млрд, а расходная - на 30,7 млрд рублей. Таким образом, по плану, доходы составят 651,6 млрд, расходы - 741,3 млрд рублей. В частности, Беглов предложил увеличить финансирование здравоохранения и культуры. На 7,5 млрд рублей выросли траты на строительство метрополитена.

231,2 тысяч рублей предложено направить на модернизацию освещения стадиона "Ижорец" в посёлке Металлострой. С соответствующей поправкой выступила депутат "Единой России" Елена Киселева. Выделить деньги она предложила за счет перераспределение средств из других статей расходов администрации Колпинского района. Члены БФК поддержали поправки, Комфин против этого не возражал.

Все документы оппозиционеров были отклонены. Чаще всего от них звучало предложение увеличить расходы на жилищные программы, в том числе "Молодёжи - доступное жилье" и "Расселение коммунальных квартир". Лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева заявила, что деньги можно сэкономить, отказавшись от проведения культурно-массовых мероприятий. Депутат отметила, что в случае третьей волны коронавируса их организация и так будет не уместна.

- Мы считаем, что жизнь продолжается, - ответил ей глава комитета финансов Алексей Корабельников.

По его словам, на проведение онлайн-мероприятий тоже требуется финансирование. Глава Комфин отметил, что у города должен быть план по культурным мероприятиям, а возможность их проведения в том или ином формате будет обсуждаться по ходу.

Представители КПРФ, "Справедливой России" и "Яблока" призывали отказаться от софинансирование строительства новой ледовой арены для хоккейного клуба СКА. В соответствии с договором государственно-частного партнерства, на эти цели заложено порядка 5 млрд рублей из городского бюджета.

- Соглашение принято, обязательства подписаны. Сокращения этих ассигнований неправомерны, - заявил Корабельников.

Глава Комфина отметил, что программа расселения коммунальных квартир работает медленно не по причине недофинансирования, а из-за неэффективных механизмов. Он заверил депутатов, что Смольный проведёт ревизию законодательства, чтобы, в том числе, повысить эффективность жилищных программ.

Одобренные поправки будут рассмотрены пакетом на пленарном заседании ЗакСа 18 ноября.

Сергей Еремеев


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