Законопроекты Клишаса и Мизулиной об изъятии детей из семей отозваны из Госдумы

Авторы законопроектов об изъятии детей из семей отозвали свои инициативы из Госдумы для дальнейшей проработки, передает ТАСС со ссылкой на главу комитета по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинников.

По его словам, авторы инициатив приняли "консолидированное решение". Крашенинников, как один из соавторов законопроекта, заявил, что они сочли целесообразным отозвать документы "для снятия напряжения в обществе и дальнейшей доработки с экспертным сообществом".

Речь идет о законопроекте, подготовленном Крашенинниковым совместно с сенатором Андреем Клишасом, а также о пакете законопроектов, внесенных группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Крашенинников и Клишас предлагали установить запрет на изъятие детей из семей без суда, за исключением, когда ребенку грозит неминуемая гибель. По их задумке, даже в последнем случае суд должен принимать решение в течение суток на закрытом заседании.

Мизулина предлагала поправки в Семейный кодекс под предлогом приведения законодательства в соответствии с изменением Конституции, в которую добавили пункт о "традиционной семье". Кроме схожего запрета на изъятие детей из семей без решения суда, она предлагала запретить трансгендерам жениться и усыновлять детей, а также менять свидетельство о рождении.