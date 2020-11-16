18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:16

Законопроекты Клишаса и Мизулиной об изъятии детей из семей отозваны из Госдумы

фото ЗакС политика Законопроекты Клишаса и Мизулиной об изъятии детей из семей отозваны из Госдумы

Авторы законопроектов об изъятии детей из семей отозвали свои инициативы из Госдумы для дальнейшей проработки, передает ТАСС со ссылкой на главу комитета по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинников.

По его словам, авторы инициатив приняли "консолидированное решение". Крашенинников, как один из соавторов законопроекта, заявил, что они сочли целесообразным отозвать документы "для снятия напряжения в обществе и дальнейшей доработки с экспертным сообществом".

Речь идет о законопроекте, подготовленном Крашенинниковым совместно с сенатором Андреем Клишасом, а также о пакете законопроектов, внесенных группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Крашенинников и Клишас предлагали установить запрет на изъятие детей из семей без суда, за исключением, когда ребенку грозит неминуемая гибель. По их задумке, даже в последнем случае суд должен принимать решение в течение суток на закрытом заседании.

Мизулина предлагала поправки в Семейный кодекс под предлогом приведения законодательства в соответствии с изменением Конституции, в которую добавили пункт о "традиционной семье". Кроме схожего запрета на изъятие детей из семей без решения суда, она предлагала запретить трансгендерам жениться и усыновлять детей, а также менять свидетельство о рождении.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:55 Суд отклонил иск Twitter к российскому приставу о штрафе в 4 млн рублей

12:24 Срок приема предложений по кандидатуре главы Горизбиркома продлили на неделю

11:38 Мишустин анонсировал реформу системы госуправления с 1 января

11:19 "Справедливая Россия" намерена добиться запрета вольерной охоты через Конституционный суд

9:55 "Коммерсантъ": МВД планирует искать преступников с помощью искусственного интеллекта за 55 млрд рублей

13 ноября, 19:42 Главврачом Мариинской больницы станет полковник медслужбы Анатолий Завражнов

13 ноября, 18:47 Беглов поздравил ГУП "Петербургский метрополитен" с 65-летним юбилеем

13 ноября, 18:09 "Объединенные демократы" предложили Буракову на должность главы Горизбиркома

13 ноября, 17:17 Мэрия Москвы закупает бронированный пикап Dodge за 25 млн рублей

13 ноября, 16:07 Минфин поднял минимальные цены на водку, коньяк и игристые вина


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:55 Суд отклонил иск Twitter к российскому приставу о штрафе в 4 млн рублей

14:16 Законопроекты Клишаса и Мизулиной об изъятии детей из семей отозваны из Госдумы

13:51 ЗакСу рекомендовали одобрить бюджетные поправки Беглова, БФК, "Единой России" и одного депутата

13:31 Суд прекратил дело председателя "Открытой России" о демонстрации Конституции на акции

13:09 В Петербурге осталось менее 10% свободных коек для пациентов с коронавирусом

12:47 Смольный: Решение по тарифам на общественный транспорт будет принято в декабре

12:24 Срок приема предложений по кандидатуре главы Горизбиркома продлили на неделю

12:01 Анатолия Завражнова представили как нового главврача Мариинской больницы

11:38 Мишустин анонсировал реформу системы госуправления с 1 января

11:19 "Справедливая Россия" намерена добиться запрета вольерной охоты через Конституционный суд

10:40 В Петербурге впервые выявили более 2 тысяч зараженных коронавирусом за день

10:28 Муниципал: "Войтановский, я люблю тебя чертовски": подруга главы МО "Лиговка-Ямская" сняла о нем клип

10:23 В Бурятии на две недели закрыли кафе и торговые центры из-за коронавируса

9:55 "Коммерсантъ": МВД планирует искать преступников с помощью искусственного интеллекта за 55 млрд рублей

9:27 СК отказался возбуждать дело о доведении Ирины Славиной до самоубийства

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru