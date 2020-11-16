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14:55

Суд отклонил иск Twitter к российскому приставу о штрафе в 4 млн рублей

фото ЗакС политика Суд отклонил иск Twitter к российскому приставу о штрафе в 4 млн рублей

Мещанский суд Москвы отклонил иск сервиса микроблогов Twitter с обжалованием решения судебного пристава о взыскании штрафа в 4 млн рублей, передает РИА "Новости".

"Решением суда административный иск оставлен без удовлетворения", - сказали представители инстанции.

Напомним, в октябре Twitter подал иски в Мещанский и Пресненский суды Москвы, ответчиком был заявлен пристав Максим Думаков. Пресненский суд пока зарегистрировал иск компании.

Поводом стал штраф в 4 млн рублей, который Twitter обязали выплатить в феврале за то, что сервис не перенес сервера с данными российских пользователей на территорию РФ. Тогда же был оштрафован Facebook – тоже на 4 млн рублей, за то же самое правонарушение. ФССП возбудило производство в отношении Twitter в июне.

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