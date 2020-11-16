Вдова Литвиненко хочет через ЕСПЧ отсудить у России 3,5 млн евро

Вдова убитого в Лондоне бывшего российского разведчика Александра Литвиненко, Марина Литвиненко, подала иск в ЕСПЧ к Российской Федерации на 3,5 млн евро, о чем пишет издание The Guardian. В это сумму она оценивает причиненный ей ликвидацией мужа ущерб. В тексте искового заявления женщина пишет, что убийство, предположительно, совершили представители российских спецслужб, и, кроме того, просит Страсбургский суд признать связь между этим эпизодом и последующими резонансными отравлениями Сергея и Юлии Скрипалей (2018 год), а также Алексея Навального (2020 год).

Напомним, что отравление полонием бывшего сотрудника ФСБ Литвиненко в Лондоне в 2006 году стало международным скандалом. Согласно британской версии инцидента, убийство явилось результатом спецоперации, осуществленной россиянами Дмитрием Ковтуном и Андреем Луговым. Последний вскоре, в 2007 году, стал депутатом Госдумы от ЛДПР. Российская сторона последовательно отрицает причастность к отравлению. Литвиненко в последние годы жизни жестко критиковал политику Владимира Путина.