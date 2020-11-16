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Поправки в Конституцию

Муниципал

15:59

"Единая Россия" добавит своим муниципалам 489 млн рублей из резервного фонда

фото ЗакС политика "Единая Россия" добавит своим муниципалам 489 млн рублей из резервного фонда

Муниципальным образованиям Петербурга, подконтрольным партии власти, предложено направить дополнительно более 489 млн рублей на благоустройство и озеленение. Это следует из поправки, которую фракция "Единая Россия" внесла ко второму чтению бюджета города на 2021 год. 

Деньги единороссы попросили выделить из резервного фонда Петербурга. Всего планируется поддержать 23 муниципалитета. Самые значительные субсидии - 31,1 млн на благоустройство и 8,8 млн на озеленение - получит МО "Ланское" (бывшая "Чёрная речка"), который называют вотчиной спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, и МО "Екатерингофский" (в сумме более 39 млн рублей), который входит в избирательный округ вице-спикер ЗакСа Сергея Соловьева

Дополнительную помощь получат муниципалитеты Петроградского района ("Введенский", "Кронверкское", "Петровский"), которые Макаров представляет в городском парламента, Адмиралтейского ("Коломна", "Семеновский", "Адмиралтейский округ" и "Сенной округ") и Калининского районов ("Академическое" и "Финляндский округ", "Пискаревка" и "Прометей"), от которых в ЗакС избрались вице-спикеры Соловьев и Анатолий Дроздов соответственно. 

Также субсидии предусмотрены для МО "Княжево", "Дачное", "Красненькая речка", "Пулковский меридиан", "Полюстрово","Гагаринское"," Правобережный", город Кронштадт и посёлок Стрельна. 

Общий объем поправки "Единой России" составил 1,2 млрд рублей. Сюда входят также расходы на закупку медицинского оборудования, субсидии религиозным организациям, газеты "Вечерний Санкт-Петербург" и столовой Мариинского дворца, а также другие статьи. Документ уже одобрен бюджетно-финансовым комитетом ЗакСа.

Сергей Еремеев


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